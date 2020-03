Atletico Carrara, responsabilità e voglia di tornare in campo

Dilettanti - Come le altre società del comprensorio apuano anche per l'Atletico Carrara sono giorni di pausa ma allo stesso tempo di attesa per sapere se e quanto finalmente anche alla Fossa dei Leoni il pallone potrà tornare a rotolare.



Le parole del dirigente nerazzurro Riccardo Rinaldi.



"Come società Atletico Carrara abbiamo deciso, già a partire dallo scorso giovedì 5 marzo di sospendere ogni tipo di allenamento: dall'attività di base alla prima squadra.

Non era ancora arrivato la decisione di rinvio da parte del comitato dilettanti e del settore giovanile scolastico ma, anche nel rispetto della disposizione del sindaco di Carrara, non ci sentivamo nelle condizioni di garantire allenamenti in sicurezza.

La nostra società è formata da 170 atleti, da 16 istruttori ed altrettanti dirigenti,.circa 200 persone, che costituiscono la famiglia dell'Atletico Carrara.

Per noi era importante proteggere questa famiglia, questo è stato il primo pensiero del nostro Presidente Fausto Bigarani.

Concludo dicendo che le decisioni sono state prese anche grazie al contatto con le altre società calcistiche presenti nel territorio, ed in costante collegamento con la nostra Delegazione nella persona di Andrea Antonioli, credo che alla fine il comportamento delle varie società sia stato omogeneo e questo è stato un bel segnale di responsabilità."



