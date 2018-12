Archimede Graziani è stato esonerato

L'allenatore di Carrara da oggi non è piu' alla guida dell'Avellino in serie D

Dilettanti - E' stata fatale la pesante sconfitta interna di domenica scorsa ad Archimede Graziani. In serie DiIl suo Avellino infatti è affondato , con in porta l'ex azzurro Ettore Lagomarsini, al Partenio per 4-1 sotto il colpi del Trastevere e la società irpina oggi ha deciso per il suo esonero.



Questo il comunicato del club biancoverde.



"La Calcio Avellino SSD - si legge - ha ritenuto opportuno interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Archimede Graziani ed il suo vice Maurizio Macchioni. La società ringrazia i due professionisti per il lavoro svolto ed augura loro le migliori fortune umane e professionali"



Graziani molto probabilmente sarà sostituito da Giovanni Bucaro