Antonioli: `Complimenti a San Marco e Romagnano`

Dilettanti - Oggi sono arrivati altri due ottimi risultati di Coppa per le squadre della provincia di Massa-Carrara.

Il Romagnano ha infatti raggiunto la finale di Coppa Toscana di seconda categoria battendo per 4-2 i grossetani della Fonteblanda, mentre il leone della San Marco Avenza passava il primo turno della fase nazionale di Coppa Italia grazie ad uno 0-0 esterno.



Continua quindi il periodo d'oro del calcio di Massa-Carrara e il presidente della delegazione provinciale FIGC Antonioli non può che esserne soddisfatto: "Complimenti a Romagnano e San Marco per i risultati di oggi in Coppa. Ennesima impresa. Per noi è motivo di vanto avere una squadra in finale di Coppa Toscana e una squadra che avanza nelle fase nazionali della Coppa di Eccellenza. Questi risultati dimostrano che nonostante le difficoltà che la nostra provincia attraversa e la difficile situazione attuale data dall'emergenza coronavirus, il livello del nostro calcio rimane alto."