Allenatori Massa Carrara, alla conclusione il corso Uefa C

Il presidente Taponecco ringrazia i partecipanti invitandoli al prossimo corso Uefa B che partirà a gennaio

Dilettanti - Si sta per concludere l'importante Corso Allenatori Uefa C organizzato dalla sezione Aiac di Massa Carrara.



Queste le parole del presidente provinciale Aiac Roberto Taponecco.



"Con sabato 22 terminerà con gli esami di tutte le materie, il corso Uefa C, come responsabile organizzativo del corso di Massa Carrara intendo ringraziare il segretario generale Aiac , Enrico Mori professionale e disponibile, il Don Bosco Fossone per la sua collaborazione e disponibilità degli impianti sportivi, l' AIA (Associazione Italiana Arbitri) per la disponibilità aula lezione, i magnifici docenti per la loro conoscenza e concretezza, e poi i 40 corsisti che per sei settimane, per 5 ore al giorno si sono applicati con passione voglia e sacrificio, da non dimenticare che tutti provenivano da 8 ore di lavoro, aggiungendo alla loro passione un titolo che permetterà di allenare per tutta la loro vita, trasmettendo ai loro giovani allievi conoscenza passione, regole ed altro.



Voglio aggiungere che AIAC Massa Carrara ,assieme ad AIAC di Milano, Roma ,Napoli, Bassano del Grappa organizzaerà dal 21 Gennaio 2019 un CORSO UEFA B, Un titolo che permetterà a chi lo farà, di allenare sia il settore giovanile che tutte le prime squadre fino all'Eccellenza da giugno per ottenerlo occorrerà fare sia l'"UEFA C, che Allenatore Dilettante regionale ,di conseguenza un'occasione da non perdere sopratutto per i residenti nella nostra zona. Un ulteriore riconoscimento per la nostra piccola provincia e per il Team Aiac Dirigenziale Apuano .

Vi sono ancora posti disponibili ed invito tutti gli aspiranti mister di fare domanda scaricando il bando da AIAC NAZIONALE voce bandi UEFA B troverete istruzioni per scaricarlo, inoltre ricordo che le domande, devono pervenire a Coverciano entro iL 3 gennaio 2019.



Ricordo che il corso si terrà a Massa Carrara dal 21 gennaio per 7 settimane per 5 ore al giorno dalle 17,30 alle 22. Disponibile per tutte le ulteriori informazioni AIAC ringrazia per la attenzione dei media comunicando che la nostra associazione che tutela diritti ma sopratutto doveri e conoscenza dei mister, sempre disponibile per informazioni ed assistenza ,ma dal 2019 solo per i nostri associati,e da 10 anni che la nostra politica di informazione e indirizzo e rivolta a tutti, Siamo cresciuti e stati premiati, ma stop ai furbetti di quartiere che conoscono solo il nostro numero di telefono quando ne hanno di bisogno, e ne avranno visto che UEFA ha reso obbligatori i corsi di aggiornamento ogni anno, non aggiornati no tesserati, quindi Associatevi, i vantaggi sono molti.

Saluti."



Roberto Taponecco

Pres. Aiac Massa Carrara