Al via il super sondaggio `Pallone d´oro dilettanti`

Dilettanti - Tutto pronto per le votazioni del Calcio Massa Carrara Pallone d'oro Dilettanti, l'ennesima straordinaria iniziativa di Calcio Massa Carrara. Un super sondaggio tramite il quale i nostri lettori ogni giorno avranno la possibilità di votare il migliore di una squadra della "nostra" provincia dall'Eccellenza alla Seconda Categoria.



Quattordici giorni per quattordici squadre partendo dalle tre d'Eccellenza a scendere. Ogni sondaggio durerà 48 ore per permettere a tutti i calciofili di votare il preferito.



Al termine delle due settimane ci saranno due supersondaggi finali, per decretare il vincitore del Pallone d'oro di Eccellenza (quindi un sondaggio tra i tre finalisti di Massese, San Marco e Pontremolese) e del Pallone d'oro di Prima e Seconda Categoria (tra gli undici finalisti delle due categorie).



Ai due vincitori Trofeo e Buono da 40€ cadauno per prodotti Joma offerto dal negozio di articoli sportivi Di.Pi Sport di Via Zini 24 a Marina di Massa che ha aderito con grande entusiasmo all'iniziativa. Ovviamente sarà possibile ritirare i premi quando il decreto ministeriale permetterà la riapertura del negozio.



Partenza con il primo sondaggio fissata per giovedi 2 aprile alle ore 15.00 quando sarà possibile votare il giocatore top della Massese!