AIAC entra nelle scuole, sarà docente Iovinella

Dilettanti - Continuano le interessanti attività formative dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) da anni molto attiva nella nostra provincia per opera dell'inimitabile presidente Roberto Taponecco.



Nel pomeriggio di martedì 3 marzo l'AIAC, punto di riferimento per quello che concerne la "materia vera" del calcio, invierà il neo allenatore Francesco Iovinella, diplomatosi Uefa B nel 2019 ma già con un esperienza nel settore giovanile nella San Marco Avenza, alla scuola media di Avenza "G. Leopardi" per svolgere una lezione di calcio agli alunni interessati. Un'iniziativa della scuola che ha richiesto un aiuto agli esperti del settore e che ha trovato da subito risposta positiva del presidente Taponecco e del mister, in questo caso "docente", Iovinella.



Iovinella (nella foto con il presidente nazionale AIAC Renzo Ulivieri) nello specifico svolgerà lezioni di calcio e di educazione fisica motoria dalle ore 14.30 alle 16.30 verso 15 bimbi e bimbe di annata 2008. Una nuova e interessante esperienza in una molto per i ragazzi: insegnare calcio, dare un primo input di etica sportiva e senso del gioco, sia individuale che collettivo, coinvolgere con l'entusiasmo e la conoscenza delle regole, sempre considerando che si tratta con giovanissimi studenti. Un progetto di conoscenza, simpatia, iniziazione che vuole allargarsi nella speranza che si dirami anche ad altre scuole.