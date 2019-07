`Quartieri` di Aulla, tuona il presidente dell´Aullese Galleri

Dilettanti - Nella giornata del 4 luglio c'è stata l'apertura delle buste per l'assegnazione del centro sportivo "Quartieri" di Aulla e come risaputo ha vinto la nuova società ASD Lunisporting che ha battuto al fotofinish (63/100 contro 60/100) l'uscente Aullese 1919.



A distanza di 10 giorni il presidente neroverde Stefano Galleri si esprime sull'accaduto e senza mezze parole, tramite un post su Facebook nella pagina "Steve Nulla", attacca l'amministrazione:



"Per il rispetto e l'impegno ci vuole la volontà... L'attuale amministrazione comunale ha fatto di tutto per non dare proseguimento ad una società presente nel comune da 100 anni, con titoli importanti acquisti la scorsa stagione e la possibilità di far conoscere il territorio ad altre squadre importanti di diverse province Toscane...



Il bando studiato dalla dirigente e dall'attuale amministrazione a dato questi esiti... Asd Aullese 1919, Punti 60, Asd Palleronese 54.5, Asd Serriciolo 52. L'ultima società nata nel 2019 punti 63... La società Aullese ha protocollato la per l'accesso agli atti per capire la valutazione dei punteggi assegnati alle società. Ad oggi questa documentazione è stata negata".