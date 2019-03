Viareggio Cup, Fiorentina vola agli ottavi

Allo stadio “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi vittoria netta da parte dei viola sugli americani del Westchester

Calcio Junior - Allo stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi vittoria netta da parte della Fiorentina sugli americani del Westchester, fanalino di coda del Girone I. Viola padroni della partita per tutti i 90 minuti. Partita chiusa già alla fine del primo tempo con le reti di Montiel, autore di una doppietta e Niccolò Pierozzi.



LA CRONACA



Avvio della partita subito a favore dei viola che iniziano ad imporre il proprio gioco ed a schiacciare gli americani nella propria metà campo. Fiorentina già in gol al 2’, Montiel riceve palla sull’esterno e con uno splendido cross trova Nannelli che insacca, ma l’arbitro annulla tutto per un evidente posizione di fuorigioco da parte dell’esterno viola. Inutili le ripartenze del Westchester che si concludono con un nulla di fatto sulla trequarti avversaria, grazie all’attenta fase difensiva del squadra allenata da mister Bigica. Ancora i viola pericolosi al 4’ con una discesa sulla destra di Edoardo Pierozzi che serve in area il suo gemello Niccolò, il quale calcia sicuro verso la porta, bravissimo il numero 5 del Westchester Hernandez ad immolarsi sul pallone. Fiorentina alla ricerca costante del gol del vantaggio, mentre gli avversari continuano a mantenere un atteggiamento prettamente difensivo. L’estremo difensore americano Mejia, è bravo a neutralizzare due tiri insidiosi da fuori area da parte di Nannelli e Montiel. Proprio quest’ultimo al 22’ regala il gol del vantaggio alla Fiorentina, molto bravo l’attaccante Campagnol a spizzare la palla per il numero 7 viola che riesce ad eludere la marcatura avversaria e con un bellissimo pallonetto a superare Mejia. Westchester incapace di reagire allo svantaggio, gli americani provano a rendersi pericolosi al 32’ con una punizione calciata dal numero 6 Battaglia, palla che finisce alta sopra la porta difesa da Chiorra. Al 36’ arriva il raddoppio della Fiorentina, Montiel da calcio d’angolo batte corto per Ponsi che colpisce il palo, in maniera fortuita il pallone finisce sui piedi di Niccolò Pierozzi il quale da due passi non sbaglia. Dopo solo tre minuti di gioco l’arbitro assegna un calcio di rigore a favore della squadra viola per un fallo di Hernandez in area ai danni di Edoardo Pierozzi, si presenta così sul dischetto Montiel che spiazza Mejia, siglando così la doppietta personale.



TABELLINO



FIORENTINA: Chiorra, Pierozzi E., Gillekens, Cipolletti, Ponsi, Lakti (c), Gorgos, Montiel, Pierozzi N., Nannelli, Bocchio. A disposizione: Ansaldi, Ferrarini, Antzoulas, Koffi, Gelli, Dutu, Kukovec, Simic, Longo, Hanuljak, Fiorini, Simonti, Simic, Maganjic. Allenatore: Bigica

WESTCHESTER UTD: Mejia, Tobonrua, Valencia, Hernandez, Dawson, Cruzata, Harper, Battaglia, Saint-Germain, Durling-Jones, Carrillo. A disposizione: Galarza, Grande, Heber, Iamas, Julien, Moquillaza, Oseguera, Prata. Allenatore: Corrado

RETI: 22' Montiel, 36' Pierozzi, 40' Montiel