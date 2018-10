Under Carrarese, risultati positivi

Davitti e compagni superano l'Arezzo mentre i Giovanissimi pareggiano senza reti.

Calcio Junior - Una vittoria ed un pareggio per le due selezioni giovanili professioniste della Carrarese impegnate domenica nel turno casalingo a Fossone contro i pari età dell'Arezzo.

Gli Under 17 grazie alla miglior prestazone da inizio campionato superano gli amaranto per 3-1. Per gli azzurrini una doppietta di Centonze (foto) ed una rete di Smecca hanno portato i tre punti.

Per quanto riguarda gli Under 15 arriva ivece un pareggio a reti inviolate.



I tabellini.



CARRARESE-AREZZO 3-1

(Under 17)

CARRARESE: Gallina, Smecca, Biasci, Guelfi, Dell'Amico L, Davitti, Benassi, Della Pina, Tonelli, Centonze, Bigini. A disp. Pinna, Falanga, Berti, Di Nicola, Bonuccelli, Ricotta, Neri, Dell' Amico G, Cenderello. All. Spallanzani.

AREZZO: Casini, Bartoli, Bux, Conteduca, Fazzuoli, Canapini, Anselmi, Baldoni, Sestini, Jaupaj, Romani.A disp. Migni, Gallorini, Martelli, Steccato, Ceccarelli, Berbeschi, Nannini, Barbera. All. Gioacchini.

ARBITRO: Serra di Grosseto (Ass. Onorati e Pinelli di Carrara).

RETI: Centonze (2), Smecca, Romani.



CARRARESE-AREZZO 0-0

(Under 15)

CARRARESE: Gatti, Villa, Bernuzzi, Taverna, Chaabti, Bianchi, Magoni, Tognocchi, Bertoloni, Passeri, Branca.A disp. Socoloschi, Rodrigues, Scaletti, Guidi, Grasso, Santini. All. Cordoni.

AREZZO: Balucani, Patriarchi, Sanarelli, Pincini, Tralci, Gori, Maloku, Artini, Tresa, Bonavita, Treppiedi. A disp. Tiezzi, Scatizzi, Osakwe, Dolcini, Sarchini, Brogi, Volpi, Martini, Mazzeschi. All. Bernardini.

ARBITRO: Ricci di Viareggio.



Nel prossimo turno di campionato le formazioni nazionali della Carrarese saranno si scena entrambe, come da calendario, in trasferta sul terreno di gioco dei pari età del Pontedera.