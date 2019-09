Under Carrarese, positivo turno casalingo

Calcio Junior -

Due belle partite delle Giovanili nazionali della Carrarese opposte a Fossone ai pari età del Rimini. I Giovanissimi vincono 2-1 in rimonta mentre sempre in rimonta gli Allievi si vedono recuperare dal 3-0 al 3-3



I tabellini.



CARRARESE-RIMINI 3-3

(Under 17 Cat. 2003/04)

CARRARESE: Tonetti, Smecca, Scaletti, Falanga, Orsi, Guelfi, Berti, Fruzzetti, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp. Gatti, Bianchi, Bernuzzi, Villa, Bonuccelli, Tognocchi, Guiddi, Baldecchi, Grasso. All. Spallanzani.

RIMINI: Mancini, Pascucci, Mengucci, Aprea, Tiraferri, Bertolucci, De Cottis, Guidi, Travaciliati, Tamacini, Accursi. A disp. Lazzerin, Zammarchi, Semprini, Bottini, Venerandi, Fabbri, Polverelli, Michelucci, Pavani.

ARBITRO: D'Urso di Pisa (Ass. Ippolito / Prete di Pisa)

RETI: 15' Tonelli, 40' Bigini (rig), 57' Scaletti, 60' Michelucci, 65'e 82' Aprea



CARRARESE-RIMINI 2-1

(Under 15 Cat. 2005)

CARRARESE: Ragonesi, Faconti, Zeka, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili. A disp. Pennacchi, Bedini, Michelucci, Giovannoni, Carpentieri. All. Mazzanti.

RIMINI: Porcellini, Gabriele, Cicconnetti, Gianfrini, Faeti, Nastase, Alvisi, Morelli, Michelucci, Gerboni, Pasos. A disp. Campedelli, Pellegrini, Lilla, Caverzan, Madonna, Zamagni, Di Pollina, Lonardo, Zangoli. All. D'Agostino.

ARBITRO: La Macchia di Pontedera (Ass. Castrignano' e Orlandini di Pontedera)

RETI: 20' Gerboni, 27' Bonafede, 36' Negri.



_____________

NM