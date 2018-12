Under Carrarese ok in Sardegna

Le giovanili nazionali della Carrarese tornano dalla lunga trasferta di Olbia con due risultati positivi

Calcio Junior - Le giovanili nazionali della Carrarese tornano dalla lunga trasferta in Sardegna con due risultati positivi. Opposti alle selezioni pari età dell'Olbia gli azzurrini hanno portato a casa un pareggio ed una vittoria.



Gli Under 17 di mister Spallanzani hanno pareggiato per 3-3 al termine di una gara molto spettacolare e ricca di colpi di scena.



Il tabellino

OLBIA-CARRARESE 3-3

(Under 17)

OLBIA: Barone, Bigaglia, Fresu, De Rosas, Pinna, Giorgi, Scanu, Fideli, Moro, Biah, Delana. A disp. Ferrari, De Murias, Spano, Pinna, Di Paolo, Ciaramitaro, Nurra, De Lungo, Capuano. ALl. Risci.

CARRARESE: Pinna, Smecca, Di Nicola, Orlandi, Dell'Amico L, Guelfi, Benassi, Della Pina, Tonelli, Contonze, Bigini. A disp. Gallina, Falanga, Berti, Cenderello, Neri, Dell'Amico G, Bonuccelli, Biasci, Pietrelli. All. Spallanzani.

RETI: 22' e 80' Dell'Amico L, 35' Tonelli, 42' Giorgi, 70' Biah, 78' Di Paolo.



Vittoria netta da parte della squadra Under 15 annata 2004. I ragazzi allenati da mister Luca Cordoni si impongono infatti per 3-0 grazie alla dopietta di Baldecchi ed alla rete di capitan Luca Bernuzzi (foto).



Il tabellino

OLBIA-CARRARESE 0-3

(Under 15)

OLBIA: Aprea, Spano, Amicuzi, Saporito, Manziali, Biancu, Feddai, Seddaiu, Carpinelli, Poli, Mussoni,. A disp. Manzetto, Asara, Bonora, Chessa, Cirotto, Farina, Lambroni, Mameli, Merone. All. Porcu.

CARRARESE: Gatti, Magoni, Bernuzzi, taverna, Chaabti, Bianchi, Branca, Tognocchi, Bertoloni, Castronovo, Baldecchi. A disp. Socoloschi, Passeri, Guidi, Biggi, Santini. All. Cordoni.

RETI: Baldecchi (2), Bernuzzi.



Per le due selezioni adesso pausa per le festivita' natalizie.

Under 17 ed Under 15 azzurre torneranno in campo domenica 13 gennaio in casa delle rispettive selezioni del Pisa.