Under Carrarese, luci ed ombre

A Fossone contro la Viterbese vincono gli Allievi , mentre i Giovanissimi vanno ko

Calcio Junior - Luci ed ombre al termine della domenica calcistica che vedeva in campo le selezioni Under nazionali giovanili della Carrarese. Al cospetto dei pari età della Viterbese a Fossone sono arrivare una vittoria (2-1) per gli Allievi grazie ai gol di Alessandro Benassi ed Emanuele Smecca (foto) ed una sconfitta per i Giovanissimi (0-1).



I tabellini dei due match.



CARRARESE-VITERBESE 2-1

(Under 17, cat. 2002)

CARRARESE: Gallina, Smecca, Biasci, Orlandi, Dell'Amico l, Guelfi, Benassi, Della Pina, Tonelli, Centonze, Bigini.A disp. Pinna, Davitti, Berti, Cenderello, Bonuccelli, Di Nicola, Neri, Dell'Amico G, Pietrelli. All. Spallanzani

VITERBESE: Torelli, Pasquarellli, Puntuale, Oriolesi, Galli, Masini, Braccio, Ferramasco, Celesti, Medori, Capati. A disp. De Bonis, L'Abbate, Centofante, Colage', Piersanti, Spolverini. All. Ciancolini.

ARBITRO : D'Orta di Pisa

RETI: Benassi, Smecca, Ferramisco (rig).



CARRARESE-VITERBESE 0-1

(Under 15, cat. 2004)

CARRARESE: Gatti, Villa, Bernuzzi, Magoni, Chaabti, Bianchi, Scaletti, Tognocchi, Biggi, Castronovo, Branca.A disp. Socoloschi, Rodrgues, Guidi, Negri, Grasso, Baldeschi. All. Cordoni.

VITERBESE: Raileanu, Patrizi, Sgaramella, Ferlicca, La Vella, Antonazzo, Zega, Argenziano, Pomponi, Bersaglia, Cuccioletta. A disp. Bucci, Fraioli, del Latte, El Quatili, Onori, Procesi, Carosi Rosauri. All. Livi.

ARBITRO: Smecca di Carrara.

RETE: Antonazzo.