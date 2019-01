Under Carrarese, doppio pareggio a Lucca

Le due formazioni giovanili nazionali azzurre non vanno oltre lo 0-0 dal terreno dei pari età della Lucchese

Calcio Junior - Due pareggi ad occhiali per le selezioni giovanili nazionali della Carrarese sul campo di Lucca.

I tabellini dei due match



CARRARESE-LUCCHESE 0-0

(Under 17, cat. 2002)

CARRARESE: Pinna, Neri, Dell'Amico, Orlandi, Dell'Amico, Davitti, Benassi, Berti, Tonelli, Centonze, Bigini. A disp. Paita, Falanga, Fruzzetti, Cenderello, Bonuccelli, Di Nicola, Smecca, Biasci, Pietrelli. All. Spallanzani.

LUCCHESE:Mazzotta, Del Dotto, Cavani, Del Rosso, Pardini, Cinelli, Bertonelli, Spatola, Maggi, Giuliani, Dal Poggetto. A disp. Cantini, Romiti, Campani, El Bahia, De Iorio, Bertipagani, Pieretti, Puvini, Ciobano. All.Graziani.

ARBITRO: Buchignani di Livorno.



CARRARESE-LUCCHESE 0-0

(Under 15, cat. 2004)

CARRARESE:Socoloschi, Villa, Bernuzzi, Guidi, Chaabti, Bianchi, Magoni, Scaletti, Baldecchi, Castronovo, Branca (foto). A disp. Gatti, Rodrigues, Tognocchi, Biggi, Grasso. All. Cordoni.

LUCCHESE: Labozzetta, Bianchi, Bertoncini, Santelli, Pantaleoni, Tomei, Valdrighi, Princiotta, Diouf, Vaselli, Rossi. A disp. Cortopassi, Doroni, Turri, Angioli, Pucci, Buchignani. All. Amaducci.

ARBITRO: Comande' di Livorno.