Under Carrarese, arrivano risultati negativi

Doppia sconfitta interna con i pari età della Pistoiese

Calcio Junior - Giornata amara per le giovanili nazionali della Carrarese. Impegnati nel doppio confronto casalingo contro i pari età della Pistoiese gli azzurrini Under 17 ed Under 15 sono usciti sconfitti in entrambi i match. Per quanto riguarda gli Allievi di mister Spallanzani è arrivata una sconfitta per una rete a zero mentre i Giovanissimi di Cordoni sono stati superati per due reti ad una. Prossimo turno di campionato, domenica 25 novembre, la trasferta sul terreno dell'Arzachena.



La classifica degli Under 17.

Pontedera 13, Pistoiese 11, Arezzo 9, Viterbese Castrense 8, Carrarese 7, Olbia 7, Robur Siena 7, Lucchese 7, Pisa 7, Rieti 6, Arzachena 1.



La classifica degli Under 15.

Pontedera 15, Pistoiese 13, Pisa 12, Carrarese 10, Robur Siena 10, Arezzo 9, Viterbese Castrense 6, Olbia 4, Rieti 3, Lucchese 1, Arzachena 0.