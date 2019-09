Under 19 Regionali, resoconto di giornata

Calcio Junior - La copertina della quarta giornata è senza dubbio dei carrarini del Don Bosco Fossone che battono i pari età della Massese sul tappeto verde di Ricortola. Dieci gol in una stracittadina non si vedevano da tempo, nemmeno il tempo di impostare la partita gli ospiti mettono a segno l’uno-due con capitan Alessio Freschi e Davide Mallegni, prima della mezzora dopo il gol dei locali di Filippo Manfredi, fanno tris ancora con Mallegni, la formazione locale si rifà sotto e accorcia con Mazzei, prima del riposo è ancora Mallegni a siglare la sua prima tripletta. Nella ripresa la reazione dei bianconeri è con il secondo gol di Mazzei che rimette in parità il derby, i cinque gol del primo tempo si ripetono anche nel secondo, le due doppiette di Andrea Tosi e del neo entrato Matteo Verdini chiudo con merito il confronto con largo anticipo, scrivendo una indimenticabile pagina del calcio fossonese.



Alla “Fossa” andava in scena la sfida tra i neroazzurri di Marco Farusi e i pratesi della Galcianese, le due squadre stagnano nelle parti basse della classifica. Il match è stata una sfida a due, tra Bianchini e il portiere ospite Mancini che risulterà il migliore in assoluto in campo. Pronti via subito due occasioni per i carrarini con Bianchini: la prima con un tiro da fuori; la seconda con un pallonetto che a portiere battuto viene salvato sulla linea da un difensore. L’occasione per passare in vantaggio arriva al 10’ con il rigore che Tortelli si fa parare, i pratesi rinvigoriti dallo scampato pericolo provano a impensierire Ambrosini che neutralizza due conclusioni di Bastogi e Baka. Nel secondo tempo non cambia il copione è ancora l’ispirato centrocampista a creare problemi alla retroguardia ospite, dopo aver sprecato molto l’Atletico va sotto, sugli sviluppi di un corner Nesti sotto misura trova il tiro vincente. La reazione del team di mister Farusi è immediata, Bianchini da posizione defilata pareggia il conto e allo scadere dopo un’incursione in velocità spreca l’opportunità sparando alto.



Sabato prossimo i neroazzurri saranno impegnati nel secondo derby della stagione in casa del San Marco Avenza.



Massese 1919- Don Bosco Fossone 3-7

Massese: Pennacchi, Baldini M., Bonati, Barattini, Barbieri, Manfredi Luca, Galloni, Nardini, Manfredi Filippo, Mazzei (a disp. Ceccarelli, Veschi, Queruti,Gennuso, Lezza, Baldini E., Pasque, Latif) All. Figaia

Don Bosco Fossone: Mallegni D., Geloni, Freschi, Giorgi, Castelli, Meloni, Vivaldi, Mallegni D., Tosi, Ammirati, Micheloni (Fialdini, Bassani, Zeni, Bogazzi, Morelli, Verdini, Borelli, Ferrari, Bellini) All. Taranrtino

Arbitro: Particelli di Carrara

Marcatori: 8’ Freschi(DB), 12’ Mallegni(DB), 33’ Manfredi(M), 39’ Mazzei(M), 40’ Mallegni(DB), 54’ Mazzei(M), 63’ Tosi(DB), 72’ Tosi (DB), 74’ Verdini(DB), 82’ Verdini(DB).





Atletico Carrara-Galcianese 1-1

Atl.Carrara: Ambrosini, Salata, De Sanctis, Baudacci, Farsane, Imparato, Tortelli, Galassi(75’ Pennucci), Piccioli, Bianchini, Nardi (a disp. Puvia, Bertocelli, Marku, Guidi, Lombardi) All. Farusi

Galcianese: Mancini, Benedetti, Cirri, Manenti, Brini (59’ Greco, De Felice(61’ Laamiri), Cappelli, Nesti, Bastogui(75’ Bertini L.), Baka(75’ Gallorini) (a disp. Morgillo, De Moro,Xhanej, Mesti) All. Bertini A.

Arbitro: Panighini di Carrara

Marcatori: 37’ Nesti, 39’ Bianchini

Note: al 10’ Tortelli fallisce calcio di rigore



Risultati 4° giornata



Atletico Carrara-Galcianese 1-1

Atletico Lucca-Lanciotto 1-23

Castelnuovo G.-San Marco Avenza 1-1

Maliseti-Migliarino 6-1

Massese-Don Bosco Fossone 3-7

Poggio a Caiano-Stiava 3-2

Valdinievole-Coiano S.Lucia 2-0

Zenith-Monsummano 2-0



Classifica: Maliseti 12, Lanciotto 12, Don Bosco Fossone 8, Castelnuovo G.. 7, Valdinievole 7, Migliarino 7, Massese 6, San Marco Avenza 5, Zenith 3, Monsummano 3, Atletico Lucca 3, Galcianese 3, Poggio a Caiano 3, Coiano S.Lucia 2, Atletico Carrara 2, Stiava 1.



Prossimo turno (5/10/2019): Coiano S.Lucia-Massese, Don Bosco Fossone-Poggio a Caiano, Galcianese-Zenith, Monsummano-Atletico Lucca, Lanciotto-Valdinievole, San Marco Avenza-Atletico Carrara, Migliarino-Castelnuovo G.,Stiava-Maliseti.