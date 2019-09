Under 19, primo derby Massese-Don Bosco Fossone

Calcio Junior - Il quarto turno del campionato juniores regionali presenta il primo dei tanti derby delle nostre compagini, Massese-Don Bosco Fossone che verrà disputato sul campo di via delle Pinete a Ricortola. Le due formazioni sono divise da un solo punto, i bianconeri di mister Giorgio Figaia quarti in classifica, mentre i giallorossi di Fossone, guidati da Marco Tarantino, seguono ad una lunghezza ancora imbattuti. A metà classifica staziona il San Marco Avenza che deve affrontare la seconda gara in esterna consecutiva, dopo essere uscita sconfitta nel rocambolesco 4-3 in terra pisana con il Migliarino. Sale in alta Garfagnana ospite del Castelnuovo, terzo in classifica in virtù delle ultime due vittorie. Per quanto riguarda i neroazzurri dell’Atletico arriva alla “Fossa” la Galcianese che come i carrarini naviga in acque agitate, con un punto in più del club di mister Marco Farusi. Già uno scontro per non rimanere imbrigliati nelle paludi della retrocessione. E’ dunque d’obbligo, visto il turno interno, sfruttarlo al meglio per risalire la classifica quanto prima. Nel girone, per le posizioni di vertice spicca la sfida della capolista Maliseti contro i temibili biancorossi del Migliarino, mentre per l’altra capo classifica Lanciotto delicata trasferta in casa dell’Atletico Lucca.



Programma gare, arbitro di sabato 28/9/2019 (ore 16,00)



Atletico Carrara-Galcianese (“Fossa”, Daniele Panighini di Carrara)

Massese-Don Bosco Fossone (“Ricortola”,Matteo Particelli di Carrara)

Castelnuovo G.-San Marco Avenza (“Nardini” Fabio Bocca di Lucca)



Le altre gare del girone:



Maliseti-Migliarino (“Comunale” Gabriele Shaben di Prato)

Poggio a Caiano-Stiava (”G:Martini”, Ciprian Alexandro Grosu di Prato)

Valdinievole-Coiano S.Lucia (“Mariotti”, Stefan Cosmin Pascu di Prato)

Zenith-Monsummano (“Chiavacci”, Emanuele Junco Bagni di Prato)

Atletico Lucca-Lanciotto (“Handerson”, Matteo Giusti di Lucca)