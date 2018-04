Under 17, Olbia -Carrarese 0-0

Si chiude a reti bianche l’ultima giornata di campionato

Calcio Junior - Olbia: Barone, Pittora, Mura, Cardia, Cassita, Faedda, Occhioni, Fideli, Scanu, Di Paolo, Ciaramitano. A disp. Iori, Floris, Occiganu, Bacciu, Chessa, Tenu, Spano, Pinna, All. Ricci

Carrarese: Scolari, Bianchi, Busnelli , Fortunati, Orlandi,Ugolini, Lodovici, Pedrazzi, Fantini, Bongiorni, Scaletti. A disp. Balestri, Maccabruni, Andreazzoli, Dell’Amico L, Manzo, Dell’Amico G., Ferulli, Centonze. All. Ficagna

Arbitro: Sig. Selva di Alghero, Faggiani e Ventuleddu di Sassari



OLBIA- Si chiude a reti bianche l’ultima giornata di campionato, dopo una partita giocata a buoni ritmi, ma con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Nella prima frazione i padroni di casa si sono resi più pericolosi ma Scolari non è praticamente mai intervenuto , poi allo scadere l’unica vera emozione la regala Pedrazzi che si fa espellere per proteste. Nel secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi di Ficagna offrono una prestazione eccellente per organizzazione e sacrificio e non concedendo nessuna vera palla gol ai padroni di casa