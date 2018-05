Under 17, Carrarese-Alessandria 1-2: sconfitta immeritata

Degli azzurrini a segno bomber Fantini ma Miglietta ne fa due

Calcio Junior - Carrarese: Balestri, Bianchi, Shehu, Fortunati, Maccabruni,Ugolini, Lodovici, Dell’Amico L., Fantini, Bongiorni, Manzo. A disp. Scolari, Orlandi, Davitti, Busnelli, Lezza, Andreazzoli, Scaletti, Ricotta. All. Ficagna

Alessandria:Ceppellini, Ventre, Ponzio, Sessa, Nani, Baldizzone, Annone, Gerace, Miglietta, Capocelli, Maggi. A disp. Hoxha, Macchioni, Romano, Robotti, Frigato, Montagna, Ghiozzi, Pallara, De Matteo All. Cassaro

Arbitro: Sig. Casalini di Pontedera, Meraviglia e Pllumbi di Pistoia

Marcatori: 48’,73’ Miglietta (A), 70’ Fantini (Ca)



Carrara: Sconfitta di misura e per certi versi immeritata per gli apuani, che cedono dopo una bella prestazione contro i più quotati avversari. Partita dai ritmi alti fin dalle prime battute: al 5’ la prima occasione degli ospiti con Capocelli che però si fa ipnotizzare da Balestri, rispondono i padroni di casa e l’arbitro non concede un rigore per un fallo apparso netto su Fantini. Le squadre si affrontano a viso aperto al 26’ la palla gol capita a Bongiorni ma il colpo di testa finisce alto.



La ripresa si apre con una occasione per gli apuani, Manzo però non riesce a capitalizzare l’incursione di Bianchi, e da due passi calcia debole in bocca al portiere, gol sbagliato gol subito, al 48’ Miglietta sfugge alla difesa di casa e di sx batte Balestri. I ragazzi di Ficagna sembrano sbandare ma piano piano rientrano in partita e con merito riescono a pareggiare con bomber Fantini che approfitta di una incomprensione degli ospiti. La gioia del pareggio dura ben poco, infatti dopo che Fantini non riesce ad arrivare in tempo su un passaggio lungo, gli ospiti vanno in vantaggio nuovamente con Miglietta che supera Maccabruni ed insacca di dx alle spalle di Balestri. Gli azzurrini provano in tutti i modi di recuperare ma non ci riescono. Peccato ma niente è perduto e il ritorno di domenica sarà sicuramente una nuova battaglia.