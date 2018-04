Under 17, Carrarese ai play off!

Il primo traguardo stagionale è raggiunto dai i ragazzi guidati da Mister Ficagna

Calcio Junior - Carrarese-Gavorrano 4-0

Carrarese: Balestri, Lodovici, Shehu, , Fortunati, Bianchi,Ugolini, Manzo, Pedrazzi, Fantini, Bongiorni, Dell’Amico G.. A disp. Gallina, Maccabruni, Ferulli, Andreazzoli,Scaletti, Davitti, Centonze, Dell’Amico L. All. Ficagna

Gavorrano: Petrucelli, Barbieri, Baldi, Hxafa, Rovai, Cavallini, Pastore, Barletai, Bert, Biagiotti, Zaccanti. A disp. Sabatini, Bianchi, Conti, Righini, Frachellucci, Sartone. All . Biagiotti

Arbitro: Sig. Cremonini di Pisa, Biagioni e Niesi di Lucca

Marcatori: 18’Ugolini (Ca), 25’ e 60’ Bongiorni (Ca) , 38’ Fantini (Ca)



CARRARA- Azzurrini, obiettivo centrato. Il primo traguardo stagionale ovvero l’accesso ai play off è raggiunto dai i ragazzi guidati da Mister Ficagna , con la netta vittoria sul Gavorrano. La Carrarese parte subito forte e determinata a far suo l’incontro e dopo aver fallito un paio di occasioni con Bongiorni e Fantini , ci pensa Ugolini al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo a portare avanti gli apuani. Il Gavorrano non reagisce ed allora ci pensa Bongiorni a raddoppiare al 25’ dopo una bella fuga sulla sx la punta azzurra si accentra e calcia trovando la deviazione sfortunata di un difensore ospite che tradisce il proprio portiere.I padroni di casa sentono l’odore del sangue e non mollano la preda ferita e dopo un batti e ribatti in area è Fantini a trovare il destro vincente e a chiudere di fatto il match.



Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e la partita perde di mordente agonistico, solo un lampo di un ottimo Bongiorni rompe al 58’ gli equilibri, poi nient’altro fatta eccezione per una bella traversa di Dell’Amico L. allo scadere.



Anche se i conti si faranno alla fine, l’obiettivo raggiunto dimostra il buon lavoro fatto dalla società con a capo Giulio Dell’Amico e il direttore Gemignani passando da Mister Ficagna, i collaboratori tecnici Benassi , Lucetti e Cipollini , il massaggiatore Del Padrone,fino ad arrivare al dirigente Tona’ al magazziniere Robè e al team manager “Orzo”, ovviamente senza tralasciare i meriti che sicuramente vanno al gruppo dei ragazzi.