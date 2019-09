U19 Città di Massa, Aliboni: “Fiero dei ragazzi`

Calcio Junior - Al via la stagione per l’Under19 del Città di Massa Calcio a 5. Gruppo completamente rinnovato per il tecnico Giacomo Aliboni, confermato per il terzo anno alla guida dei giovani ragazzi del Citta di Massa C5 Under 19. Il mister sarà coadiuvato da Alessandro Bettelli, al suo esordio in panchina. Hanno lasciato la formazione Under 19 Federico Berti, ancora in prima squadra, Tommaso Donati, il capitano Alessandro Bianchi e Jack Ratti, ma dal calcio a 11 arrivano nuove sorprese: Lorenzo Poggi, Matteo Verduci, Marco Francini, Gabriele Ruocco, Massimo Marchi, Federico D’Este e Riccardo Ceccarelli che si andranno ad unire ai riconfermati Pietro De Angeli, Davide Bertipagani, Riccardo Nobili, Nicholas Carrozzo, Andrea Lorenzoni, Luca Lenzetti, Matteo Giannotti, Edoardo Ratti, Mattia Furlan e Alexandre Miron.



Dopo tre settimane di lavoro al Centro Sportivo “Il Lago”, sabato 21 c'è stata la prima uscita ufficiale per il Secondo torneo Under19 Città Giardino Genova. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi. Il Città di Massa, finito nel Girone A con Città Giardino Genova, Goliardica C5 Genova e Sports Team Milano, se l’è vista nella prima partita con la squadra milanese dove ha perso 2-1, per gli apuani una rete del neo arrivato Poggi. Il Città di Massa si è subito riscattato costringendo al pareggio in rimonta i padroni di casa Città di Giardino, con una partita che termina 2-2 (reti di Poggi e Lenzetti). La partita con un'ostica Goliardica Ge termina 3-0, per i massesi a segno De Angeli, Poggi e Furlan. Con 4 punti i ragazzi si sono piazzati al secondo posto giocando così la finale per il terzo e quarto posto contro il Marassi C5.



Una finale intensa, vinta dopo un’autentica battaglia sportiva, con continui capovolgimenti di fronte. Al vantaggio apuano siglato di rapina da bomber De Angeli, la Goliardica rispondeva subito colpendo da palla inattiva per l’uno a uno, ma a tre secondi dalla fine da un calcio d’angolo, Poggi trova il varco giusto per il due a uno che vale a Ratti e compagni il terzo posto.



La squadra se ne torna a casa con un terzo posto ma Davide Bertipagani vince il premio come miglior portiere del torneo. Prossimo appuntamento con il campionato nel Girone F, domenica 6 ottobre, in cui militano 8 società toscane e 2 umbre.



Il tecnico Giacomo Aliboni commenta: “Credo che sarà un campionato abbastanza equilibrato perché le squadre con cui ci affronteremo si sono rinnovate, ma anche noi. Dopo tre settimane di lavoro intenso sono abbastanza soddisfatto. Sono orgoglioso dei ragazzi per l'esito del torneo, è andata bene, siamo arrivati terzi per aver perso la gara iniziale, forse per un po' per timore e per inesperienza anche se piano piano ci siamo ripresi e abbiamo avuto ottimi risultati. Sono contento che i ragazzi stiano crescendo e siano entusiasti. È un gruppo con cui si può lavorare bene. Credo che faremo un campionato tranquillo e l'obiettivo è quello di arrivare ai play-off come lo scorso anno e continuare il cammino. C'è solo da divertirsi!”