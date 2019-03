Turano `ospita` gli aquilotti dello Spezia

A causa dell'indisponibilità del "Ferdeghini" per la Viareggio Cup , la società massese ospita la Scuola Calcio dello Spezia a cui è affiliata

Calcio Junior - In questi giorni da quando è cominciato il Torneo di Viareggio presso il centro sportivo di Turano è aumentata la presenza di giocatori agli allenamenti. Oltre infatti alle categorie della società del diesse Fabio Marangon, sono ospiti durante la settimana anche le varie categorie giovanili della Scuola Calcio dello Spezia considerata l'indisponibilità del complesso del "Ferdeghini" dedicato appunto alla Viareggio Cup.



Come Scuola Calcio Spezia infatti il Turano in ottimi rapporti di collaborazione col club ligure, ha permesso e sta permettendo ai giovani aquilotti di potersi allenare in tranquillità nonostante la "scomoda" trasferta.



Un centro sportivo, quello del Turano Calcio che sta rinnovandosi costantemente con una struttura all'avanguardia , un punto ristoro, una tribuna coperta ed un campo a 5 in erba sintetica. Davvero tutta un'altra cosa rispetto a qualche anno fa quando la struttura sportiva verteva in pessime e fatiscenti condizioni .



A proposito di questo è possibile sul canale Youtube del Turano, vedere un video dal titolo "Turano com'era e com'è oggi" che illustra i cambiamenti fatti al centro sportivo fino ad oggi da parte della nuova ed operosa dirigenza e staff bianconeri.



"In questi ultimi anni abbiamo lavorato molto intensamente grazie anche a tutti i nostri collaboratori - dichiara il diesse Fabio Marangon- per poter riportare in condizioni ottimali questo centro che fa parte della storia sportiva di Massa. Un punto ristoro con Tv dove i genitori possono sostare attendenti i bambini che giocano, una tribuna coperta ed una zona adibita a nuovo parcheggio. Abbiamo inoltre altre idee in cantiere che partiranno tra poco"