Turano Calcio, il weekend delle giovanili

Lo staff tecnico del club bianconero affiliato allo Spezia Calcio

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana alle porte per quanto riguarda le formazioni giovanili del Turano Calcio.

I giovanissimi calciatori bianconeri saranno impegnati in varie gare nelle rispettive categorie.

Impegno in trasferta per gli Esordienti A 2006 / 07 di mister Giampaolo Landucci che scenderanno sul terreno di gioco dell'Aullese domenica 10 alle ore 10.

Match in trasferta anche per i Pulcini 2008 di mister Carlo Bellè sul rettangolo di gioco dello Sporting Apuania (Sabato 9, ore 15).

I Pulcini 2009 dei tecnici Pietro Bellè ed Andrea Ferrari se la vedranno , divisi in due formazioni sul campo della Tirrenia (Sabato 9, ore 15) ed in casa a Turano contro l'Atletico Carrara B (Sabato 9, ore 15).

Gara esterna alla Covetta in casa della San Marco B infine per l'annata 2010 di Federico Cosci (Sabato 9, ore 17.45)



Di seguito lo staff tecnico del club bianconero , ricordiamo affiliato allo Spezia Calcio Academy.

Esordienti A 2006 : Giampaolo Landucci

Pulcini 2008 : Carlo Bellè

Pulcini 2009 : Pietro Bellè e Andrea Ferrari

Cat. 2010 : Federico Cosci

Cat. 2011: Lorenzo Giusti

Cat. 2012: Chiara Antonioli (Laureata in scienze motorie)

Cat. 2013: Francesca Lazzini (Laureata in scienze motorie)

Preparatore portieri: Pierluig Masoni, Luca Maccabruni

Coordinatore Tecnico: Giampaolo Landucci

Direttore Generale: Fabio Marangon