Troppo Toro per la Berretti della Carrarese

Gli azzurrini vengono superati per tre a uno dalla capolista granata

Calcio Junior - TORINO-CARRARESE 3-1

TORINO: Trombini, Bongiovanni, Ricossa, Cuoco, Leggero, Signega, Montenegro, Garetto, tassone, Sandri, Gonnella. A disp. Fontana,Callagher, Oliviero, Laurenzi, Buffo, Abate, Rotella, FDel Bianco, D'Ambrosio, Kone, Autieri, Fiorio. All. Capriolo.

CARRARESE:Balestri, Maccabruni, Shehu, Fortunati, Vaira, Ugolini, Nobile, Pedrazzi, Fantini, Manzo, Tivegna. A disp. Tonetti, Bianchi, Ferri, Gandolfi, Lodovici, Bennati, Orlandi, Bongiorni, Petriccioli, Scaletti. All. Ficagna.

ARBITRO:Gasparetto di Collegno (Ass. Cannata di Collegno / Stetco di Bra)

RETI: Montenegro, Gonella, Sandri, Tivegna.



Niente da fare per la Berretti della Carrarese che esce dal terreno del Toro battuta per tre a uno dalla capoclassifica. Gli azzurrini hanno cercato di opporre la massima resistenza ai granata che pero' si sono dimostrati una vera e propria schiacciasassi basti considerare il punteggio pieno a 21 punti su sette gare disputate. Per gli apuani la rete della bandiera nel finale di gara ad opera di Eric Tivegna. Carrarese che tornerà a cercare punti per una classifica scarna sabato prossimo sul terreno di gioco del Cuneo.



I risultati della VII giornata .

Albissola-Arezzo 0-0, Olbia-Cuneo 2-0, Pisa-Lucchese 2-2, Pistoiese-Pontedera 1-2, Siena-Virtus Entella 2-3, Torino-Carrarese 3-1. Riposava: Arzachena



I recuperi.

Arzachena-Olbia 1-2, Lucchese-Cuneo 0-3, Pisa-Albissola 2-1, Pistoiese-Carrarese 1-2, Torino-Arezzo 3-0



La classifica.

Torno 21, Arezzo 16, Olbia 13, Cuneo 12, Albissola 10, Siena 9, Carrarese 7, Pontedera 6, Pisa 5, Arzachena, Virtus Entella 3, Lucchese 2, Pistoiese 0.



Il programma della VIII giornata (18 novembre)

Arezzo-Olbia, Pontedera-Torino, Cuneo-Carrarese, Lucchese-Robur Siena, Pistoiese-Arzachena, Virtus Entella-Albissola.