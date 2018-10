Tre società apuane aderiscono al progetto `Spezia Academy`

I settori giovanili di Turano, Palleronese e Filvilla affiliati per il secondo anno allo Spezia Calcio

Prosegue anche nella stagione 2018-2019 il progetto "Spezia Academy", finalizzato all'affiliazione delle società dilettantistiche del panorama calcistico italiano e che si pone come obiettivo primario la crescita, tecnica ed educativa, dei giovani calciatori, dei tecnici e degli istruttori delle proprie società affiliate, partendo dai valori cardinali del gioco del calcio quali passione, divertimento e rispetto delle regole.



Il progetto, nato nella scorsa stagione con la mission di diffondere i principi e le competenze del Settore Giovanile aquilotto, mettendo a disposizione delle proprie squadre affiliate in tutto il territorio italiano le metodologie e le qualità di tecnici ed istruttori altamente specializzati, il tutto diffondendo il brand Spezia Calcio anche al di fuori del proprio bacino di pubblico, esportando e promuovendo sempre di più un modello vincente, ha visto aumentare le società affiliate, attualmente ben 12.



A far parte del progetto Spezia Academy 2018-2019, le confermate ASD Magra Azzurri, ASD Levanto, ASD Follo e APD Colli Ortonovo per la provincia spezzina e le toscane ASD Turano Calcio Massa, ASD Filvilla e ASD Palleronese per il territorio di Massa-Carrara, alle quali si sono aggiunte con grande entusiasmo l'ACD Casarza Ligure (provincia di Genova), AC Taggia ASD (provincia di Imperia) e le spezzine FCD La Foce 2013, ASD C.P. Primavera Nicolisola e ASD Valdivara 5 Terre.



Tuttavia, i corsi di formazione e aggiornamento per i tecnici volti a favorire la crescita e la valorizzazione dei giovani calciatori sia dal punto di vista sportivo che umano sono soltanto alcuni degli aspetti più importanti del progetto, infatti Spezia Academy offre ai giovani calciatori anche la possibilità di vivere esperienze davvero uniche, come quella di accompagnare le squadre in campo in occasione degli incontri della Serie BKT '18/'19 e di assistere agli stessi in qualità di ospiti del Club di via Melara, esperienze che rimarranno per sempre nel cuore e nella mente di ogni bambino innamorato del gioco del calcio e della maglia bianca.