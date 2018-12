Tre punti vitali per la S. Marco juniores

Con una doppietta di Patanè i rossoblu di Davidino Ratti superano in rimonta la Pro Livorno

Calcio Junior -

Tre punti vitali per la Juniores regionale Elite della San Marco Avenza. I rossoblu di mister Davidino Ratti si impongono al Paolo Deste della Covetta per due a uno in rimonta sulla Pro Livorno e tornano a sperare di poter risalire la china di un campionato difficilissimo benche' restino ancora in ultima posizione di classifica ma accorciando sulle dirette concorrenti alla salvezza.

La gara ha visto la Pro Livorno portarsi in vantaggio nel primo tempo. Prima dell'intervallo il pareggio su calcio di rigore trasformato da Patanè. Nella ripresa lo stesso attaccante avenzino realizzava il pesantissimo gol del due a uno con cui si chiudeva il match. Sabato prossimo i rossoblu in trasferta sul terreno del Grosseto.



Il tabellino del match

S MARCO AVENZA-PRO LIVORNO 2-1

S. MARCO AVENZA:Mallegni, Giudice, Granai, Bartoli, Conti, Mazzolini, Chelotti, Carnaccioli, Patanè, Micheloni, Batti.A disp. Pennacchi, Geloni, Bernuzzi, Dell'Amico, Petrucci. All. Ratti.

PRO LIVORNO:Stefanelli, Marchetti, Consani, Giachetti, Grillo, Galeazzi, Casalini, Di Stefano, Giovannoni, Bernardini, Ramacciotti. A disp. Vozza, Pilato, Simeone, Galerotti, Figaro, Garzelli, Leoni. All. Attanasio.

ARBITRO: Cagnoli di Viareggio

RETI: 17' pt Di Stefano, 34' pt (rig) e 22' st Patanè