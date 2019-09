Torneo `Torre di Castruccio`, in campo i 2012

Oggi e domani i Primi Calci in campo, sei squadre in gara.

Calcio Junior -

Oggi e domani grande fase finale del Toneo "Torre di Castruccio" per quanto riguarda la categoria 2012. Torneo organizzato dalla San Marco Avenza ed in svolgimento ormai da piu' di un mese presso il centro sportivo Paolo Deste della Covetta.



In campo sei squadre (San Marco, Academy MM, Seravezza, Atletico Carrara, Tarros, Villafranchese) per la prima giornata di questa sera e successivamente domani per la Festa finale.



Questo il programma di quest'oggi.



Ore 17.30 San Marco Avenza- Academy Massa Montignoso e Tarros-Villafranchese

Ore 18 Perdente-Seravezza e Perdente-Atletico Carrara

Ore 18.30 Vincente-Seravezza e Vincente-Atletico Carrara