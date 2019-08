Torneo “Geppo”, la Fezzanese prima semifinalista

Calcio Junior - I verdi di Fezzano di mister Piergiorgio Bonati staccano il biglietto per le semifinali, dopo aver impattato nel derby spezzino contro i ”cugini” del Don Bosco dell’ex mister Claudio Tornar. Nel match, equilibrato, tutto in parità, i gol su rigore, dopo le prime battute, con Lorenzini e il pareggio Del neo entrato Maglioni. Due legni colpiti dai rossoneri: prima Sturlese (palo) e Lorenzini (traversa) per i salesiani. Punto che permette ai fezzanotti di accedere alle semifinali, bisognerà attendere la sfida tra Carrarese e il Don Bosco Spezia.



Nella seconda gara si registra una spettacolare sagra del gol tra i carrarini dell’Atletico dell’assente mister Marco Farusi (sostituito per l’imprevisto dal tecnico della prima squadra Michele Dati) e i canarini di Andrea Cervia. Partono forte i neroazzurri, tre gol nel giro di venti minuti, poi prima della conclusione della prima frazione i veemente ritorno del Canaletto: al gol di Bianchini, Guidi e Farsane riaprono il confronto Yassine e Ceresini che ribatte in rete una traversa su tiro di Polizza. Nella ripresa, dove il ritmo del match non è mai calato, i carrarini riallungano con un colpo di testa di Salata, mentre Alias allo scadere accorcia le distanze con un delizioso pallonetto per il settimo centro della serata.



Di seguito risultati, tabellini e classifiche:



Don Bosco Spezia-Fezzanese 1-1

Don Bosco Sp.: Vannucci, Giuliano, Ciolfi, Meoni, Gianardi, Rosario, Borsi, Sturlese, Lorenzini, Bechere, Sorrentino (sono entrati Vignolo, Cerretti, Bertonati) (a disp. Galli, Milone,Billi)All. Tornar

Fezzanese: Ravecca, Russi, Simoni, Ambrosi, Centi, Manfredini, Lazzari, Fabiani, Pieri, Tonelli, Franceschini (Moscoloni, Piazza, Scapazzoni, Maglione Ascoli, Ridondelli, Carlini, Pierotti)All. Bonati

Arbitro: Puvia di Carrara

Marcatori: 5’ Lorenzini (rig.), 6’ st. Maglione



Atletico Carrara-Canaletto Sepor 4-3

Atl. Carrara: Dazzi, Salata, Piccioli, Marku, Tortelli, Puccetti, Ginocchi, Petacchi, Farsane, Guidi, Bianchini (Puvia, Ambrosini) All. Dati

Canaletto: D’imporzano, Bertagni, Alias, Sancez, Marchini, Velez,Masini, Yassine, Damion Brija, Polizza, Ceresini (Tonelli, Bottegal, Frigi, Plicanti, Barabino, Ricci) All. Cervia

Arbitro: Malacarni di Carrara

Marcatori: 4’ Bianchini, 6’ Guidi, 17’ Farsane, 19’ Yassine, 26’ Ceresini, 20’st. Salata, 28’st. Alias

Note: al 27’st. espulso Masini del Canaletto per proteste



Classifiche :



Girone A : Atletico Carrara 3, Canaletto 1 ,Don Bosco Fossone 1



Girone B : Fezzanese 3, Don Bosco Spezia 1, Carrarese 0



Il torneo riprende martedi 27 c.m. con le seguenti gare, per il girone A derby tutto carrarino tra i locali del Don Bosco Fossone contro l’Atletico Carrara dei Marmi per il passaggio del turno, a seguire per il raggruppamento B Carrarese Beretti-Don Bosco Spezia.