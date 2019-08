Dalle ore 19.30 in campo le categorie 2007, 2008 e 2009 per le finalissime dello storico torneo estivo. Siamo alle ultime gare per il 2011 e 2012

Calcio Junior - Tutto pronto al Meeting Place dei Ronchi per le prime finalissime del Torneo Dei Bagni 2019. In campo questa sera a partire dalle 19.30 le categorie 2007, 2008, e 2009. Un torneo iniziato il 15 luglio presso i due centri sportivi "Meeting Place" e "Calcetto Il Lago" di Marina di Massa e che ha divertito i molti spettatori accorsi per vedere all'opera i piccoli atleti, veri protagonisti che come sempre hanno regalato gioia e allegria.



Passando ai fatti, tra poche ore le prime tre finali che termineranno alle 22.30 e poi grande festa e premiazioni.



Di seguito programma:



Categoria 2009: ore 19.30 Spiaggia Libera-Trattoria Da Giuston



Categoria 2008: ore 20.30 Bagno Bernina-Bagno Romanina



Categoria 2007: ore 21.30 Bagno Alcione-All Star



Per quanto riguarda i più piccoli, le categorie 2011 e 2012 impegnate al "Lago", siamo alle ultimissime partite dei gironi, che termineranno lunedì 12 agosto, dopo di che pausa di Ferragosto e finalissime nella settimana successiva che chiuderanno il Torneo.