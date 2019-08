Calcio Junior - Siamo arrivati alle fasi conclusive del Torneo Dei Bagni 2019, lunga kermesse di calcio giovanile che ci ha accompagnato nei mesi di luglio e agosto presso i due centri sportivi "Meeting Place" dei Ronchi e "Calcetto Il Lago" di Marina di Massa. Prima di ferragosto hanno terminato le categorie 2007, 2008 e 2009 e venerdì a partire dalle 18,30 sarà la volta dei più piccoli. Nella serata delle semifinali, giocata martedì 20 agosto, per quanto riguarda il 2011, il Ginga Baech ha battuto per 3-0 il Villa Gioietta, grazie alle reti di Giliberi, Musetti e Anghele, mentre il Punto Mare, trascinato da bomber Fusco, ha avuto la meglio sullo Skikki Beach. Passando al 2012 vola in finale il Pessi targato Del Marco/Lomesi che con una cinquina e un poker di gol non permettono al Villa Gioietta di rimanere in partita. Nell’ultima e più importante gara il Pessi incontrerà il Myriacae per una finale da non perdere.



Al termine delle finali avverranno le Premiazioni e sarà possibile stampare foto delle gare simultaneamente, grazie al servizio Foto in Campo messo a disposizione dagli organizzatori.



Di seguito il programma delle finali di venerdì 23 agosto:



2011



¾ posto (ore 18,30): Skikki Beach-Villa Gioietta

½ posto (ore 19,30): Punto Mare-Ginga Beach



2012



½ posto (ore 19,00): Pessi-Myriacae

3° classificata Villa Gioietta



I Tabellini delle semifinali



CATEGORIA 2011



PUNTO MARE vs SKIKKI BEACH 11-2

PUNTO MARE: Gallo, Spinetti, Della Maggiora, Pitanti, Fusco, Tognetti, Micheli

SKIKKI BEACH: Giananti, Zampolini, Bandini, Tovani, Ruggia, Del Giudice

RETI: otto reti di Fusco (P), doppietta di della Maggiora (P), Tognetti (P), doppietta Tovani (S)



GINGA BEACH vs VILLA GIOIETTA 3-0

VILLA GIOIETTA: Del Mancino, Lampitelli, Tassi, Granato, Bondielli, Colligione, Bongiorni

GINGA BEACH: Baldoni, Giliberti, Puccinelli, Musetti, Anghele, Mannella

RETI: Giliberti (G), Musetti (G), Anghele (G)



CATEGORIA 2012



PESSI vs VILLA GIOIETTA 13-0

PESSI: Borchi, Del Marco, Martinucci, Lomesi, Ghio

VILLA GIOIETTA: Santiago, Landucci, Maneti, Baria, Pegollo

RETI: cinque gol di Del Marco, doppietta Martinucci, quattro gol di Lomesi, doppietta Ghio



MYRIACAE VS BAGNO ANNA 3-0

MYRIACAE:Vagli, Poli, Cacavalle, Lupoli, Da Prato, Dell’Amico, Madrigali, Pagano