Calcio Junior - E' finito con una bellissima serata il Torneo Dei Bagni 2019 per le Categorie 2009, 2008 e 2007. Importante cornice di pubblico al Meeting Place che ha seguito con grande entusiasmo tutte e tre le gare che dalle 19.30 si sono susseguite fino alla ricchissima premiazione finale (fotogallery) in tarda serata. Ogni partita è stata anticipata da un emozionante siparietto, con ingresso trionfale di ogni giocatore e inno nazionale a centrocampo (video).



Di seguito il resoconto di ognuna delle tre finali:



2008: BAGNO BERNINA VS ROMANINA 2-1



Vince la finalissima 2008 il Bernina di mister Francesco Tonarelli al termine di una gara bellissima e rimasta sul filo fino agli ultimissimi secondi. Grande prova quella della "Tonarelli band" che la spunta grazie ai sigilli di Pellegrini e Pieretti. Bravissimi anche i bianchi della Romanina che hanno avuto molte occasioni per pareggiare ma la fortuna non è stata dalla loro parte!



BAGNO BERNINA: Sgadò, Farina, Ricci A., Ricci E., Vignali, Di Sacco, Tonarelli L., Tonarelli L., Pellegrini, Porto, Pieretti

BAGNO ROMANINA: Miron, Parigi, Climi, Berti, Manili, Bertoncini, Trombella, Ricci, Piccetti, Donadel, Ciavarella

RETI: Pellegrini (B), Pieretti (B), Puccetti (R)



Premi individuali: capocannoniere Ciavarella Jacopo (Bagno Romanina), miglior portiere Sgado Cristian (Bagno Bernina) miglior giocatore Pellegrini Ferdinando (Bagno Bernina)



2009: SPIAGGIA LIBERA VS GIUSTON 3-1



Bellissima finale dove si sono incontrate le squadra più forti della categoria 2009. Ne è uscita una gara entusiasmante vinta dalla Spiaggia Libera del fantastico mister Simone Berti grazie alle reti di Berti, Bellè e una sfortunata autorete. Bravissimi comunque i piccoli guerrieri di Giuston che hanno dimostrato di essere una grande squadra!



SPIAGGIA LIBERA: Santucci, Berti, Longhi, MAzzanti, Radicchi, Costa, Sgadò, Duca, Cardillo, Bellè, Galli, Bertoncini, Meruzzi

TRATTORIA DA GIUSTON: Pelliccia, Giusti F., Giusti M., Capuano, Angeli, Dell'Amico, Bonfigli, Lucarelli, Cimoli, Giusti N.

RETI: Berti (S), Bellè (S), autogol (S), Giusti N. (G)



Premi individuali: capocannoniere Tommaso Longhi (Spiaggia Libera), miglior portiere Pelliccia Andrea (Trattoria da Giuston), miglior giocatore Berti Federico (Spiaggia Libera)



2007 ALL STAR VS BAGNO ALCIONE 1-1 (4-2 d.c.r)



Una gara tiratissima e di altissima qualità vinta ai calci di rigore dalla All Star grazie alle parate del bravo Vannucchi. Partita nella quale All Star ha fatto vedere qualcosa in più ed è riuscita ad andare in vantaggio. Bravo l'Alcione a tenere botta e a pareggiare nei minuti finali, ma dagli undici metri i gialli sono stati più freddi!!!



ALL STAR: Vannucchi, Giusti, LEmmetti, Ferri, Bertellotti, Olivieri, Centoni, Turrone,Seca, Ragghianti

BAGNO ALCIONE: Viti, Arrighi, Betazzi, Calamai, Nicolai, Rugani, Mazzeo, Simonelli



Premi individuali: capocannoniere Martino Ragghianti (All Star), miglior portiere Viti Vittorio (Bagno Alcione), miglior giocatore Marco Centoni (All Star)



Per quanto riguarda i più piccoli, le categorie 2011 e 2012, che si stanno affrontando nel campo a 5 del Centro Sportivo "il Lago" a Marina di Massa siamo a un passo dalle finalissime. Lunedi 12 agosto l'ultimo turno dei gironcini da 4 squadre, poi pausa di Ferragosto e via con le finalissime.



Di seguito i bagni impegnati nei due gironi e il resoconto delle ultime partite:



2011: Punto Mare, Skikki Beach, Villa Gioietta, Ginga Beach, Orsa Maggiore

2012: Pizzeria Pessi, Bagno Myricae, Villa Gioietta, Bagno Anna



2012: VILLA GIOIETTA VS BAGNO ANNA 3-3 (5 agosto)



VILLA GIOIETTA: Zeno, Manieri, Pangallo, Bertaccini Santucci, Dell'Amico

BAGNO ANNA: Gassani, Casani, Sforzi, Mariani, Venturini, Bertelloni, Bragazzi, Alessi

RETI: Doppietta di Zeno (G), Manieri (G), doppietta di Alessi (A), Casali (A)



2012: PIZZERIA PESSI VS MYRICAE 5-2 (5 agosto)



PIZZERIA PESSI: Borchi, Lomesi, Del Marco, Ghio, Mateuci

MYRICAE: Vagli, Poli, Dell'Amico, Madrigali, Da Prato, Lupoli, Pagano, Caccavale

RETI: quattro gol di Mateucci (P), Lomesi (P), Madrigali (M), Da Prato (M)



2011: PUNTO MARE VS VILLA GIOIETTA (7 agosto)



PUNTO MARE: Gallo, Spinetti, Della Maggiora, Pitanti, Fusco, Tognetti, Micheli

VILLA GIOIETTA: Del Macino, Lampitelli, Bondielli, Granato, Lossignore, Tassi

RETI: doppietta di Fusco (P), Pitanti (P), doppietta di Granato (V)



2011: GINGA BEACH VS SKIKKY BEACH 7-3 (8 agosto)



GINGA BEACH: Baldoni, Giliberti, Puccinelli, Musetti, Anghele, Mannella

SKIKKY BEACH:Bandini, Del Giudice, Tovani, Tarfanelli, Ruggia, Guadagni, Zampolini

RETI: doppietta Musetti (G), doppietta Anghele (G), Giliberti (G), Puccinelli (G), Mannella (G), Bandini (S), Del Giudice (S), Tovani (S)