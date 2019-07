Torneo dei Bagni, lunedì 15 luglio si parte

- Tutto pronto per il, kermesse di calcio giovanile che da anni ci accompagna nei mesi estivi. Lunedi 15 luglio fischio d'inizio per i più grandi, le categorieche giocheranno al centro sportivodi Poveromo. Tre gironi all'italiana, due da 5 e uno da 4 squadre, che termineranno per la fine del mese, poi spazio alle semifinali che porteranno alla finalissima fissata per mercoledì 7 agosto.Per quanto riguarda i più piccoli, la categoriache giocherà nel campo a 5 del centro sportivo "Il Lago" a Marina di Massa, la prossima settimana sarà fissata la riunione con i genitori per cercare di accontentare tutti, viste le molte adesioni. Subito dopo verrà diramato il calendario, partenza prevista non più tardi del 22 luglio.Di seguito i gironi delle categorie 2007, 2008 e 2009 (Meeting Place):: Skikki, Beach, Onda Marina, All Star, Osteria Del Mare, Bagno Alcione: Bagno Fifì, Bagni Romanina, Conca D'Oro Beach, Bagno Bernina: Bagno Bibi, Bagno Girasole, Trattoria Da Giuston, Bagno Fausto, Spiaggia LiberaNella fan Page Facebookil calendario completo con tutte le partite fino alla finale