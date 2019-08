Calcio Junior - Con venerdì 23 agosto è finita la lunga edizione 2019 del Torneo Dei Bagni lunga kermesse giovanile organizzata nei due campi del "Meeting Place" e delle "Colline Massesi" dalle associazione ASD Sportivamente, Apuania Tornei e Meeting Aquilotti.



Tanto divertimento e grande cornice di pubblico nei due centri sportivi per tutta la durata del torneo, culminato con le finalissime delle categorie 2012 e 2011. Come per i più grandi, ogni gara è stata anticipata dalla presentazione di ogni giocatore e dall'inno nazionale. A fine torneo spettacolare premiazione con tanto "We are the Champions" dei Queen e fuochi d'artificio.



Nella prima gara, valevole per il 3/4 posto del 2011, il Villa Gioietta ha battuto per 5-4 lo Skikki Beach, grazie alla tripletta di Bongiorni e alla doppietta di Tassi. Complimenti anche allo Skikki di Bandini che ha tenuto testa fino all'ultimo. Terza classificata per il 2012 l'altra squadra del Villa Gioietta che batte 3-0 a tavolino il Bagno Anna (impossibilitato). La finalissima del 2012 è andata alla corazzata Pizzeria Pessi del trascinatore Del Marco che si è imposta sul Myriacae per 3-1, bravo a rimanere in partita ma non abbastanza per recuperare lo svantaggio. Come ultima gara la finalissima del 2011 nella quale il Punto Mare ha superato ma solo ai calci i rigore il Ginga Beach. Bravissimo in questo caso il portiere del Punto Gallo che ha parato tre penalty.



Di seguito i premi individuali:



Capocannoniere



2011: Fusco (Punto Mare)

2012: Del Marco (Pessi)



Miglior Giocatore



2011: Giliberti (Ginga Beach)

2012: Del Marco (Punto Mare)



Miglior Portiere



2011: Gallo (Punto Mare)

2012: Vagli (Myriacae)



Le formazioni scese in campo



Villa Gioietta-Skikki Beach (2012)

Villa Gioietta: Del Mancino, Lampitelli, Granato, Losignore, Tassi, Bongiorni

Skikki Beach: Giananti, Grasso, Tovani, Bandini, Ruggia, Zampolini, Lombardi



Pessi-Myriacae (2012)

Pessi: Borchi, Del Marco, Lomesi, Martinucci, Ghio

Myriacae: Vagli, Da Prato, Poli, Cacavalle, Lupoli, Dell'Amico, Pagano, Madrigali



Punto Mare-Ginga Beach (2011)

Punto Mare: Gallo, Spinetti, Della Maggiora, Pitanti, Fusco, Tognetti, Gabrielli