Torneo Dei Bagni, al via anche i più piccoli

- Con questa settimana è partito ufficialmente il, kermesse di calcio giovanile che da anni ci accompagna nei mesi estivi e che in questa edizione vede in campo quattro categorie.Nel giorno di martedì 16 aldei Ronchi c’è stato il fischio d’inizio per il 2007, 2008 e 2009 mentre la partenza della categoria 2011 è fissata per venerdi 19 presso il “Centro Sportivo il Lago” di Via Pontremoli a Marina di Massa.: Skikki, Beach, Onda Marina, All Star, Osteria Del Mare, Bagno Alcione: Bagno Fifì, Bagni Romanina, Conca D'Oro Beach, Bagno Bernina: Bagno Bibi, Bagno Girasole, Trattoria Da Giuston, Bagno Fausto, Spiaggia Libera: Villa Gioietta, Punto Mare, Myriacae, Orsa Maggiore, Skikki Beach, Ginga Beachore 19.30: Bagno Bibi-Bagno Fausto (2009)ore 20.30: Spiaggia Libera-Girasole (2009)ore 21.30: All Star-Bagno Alcione (2007)ore 19.30: Bagno Bibi-Trattoria da Giuston (2009)ore 20.30: Bagno Fifì-Bagno Bernina (2008)ore 21.30: Skikki Beach-Onda Marina (2007)ore 20.15: Bagno Romanina-Conca D’Oro (2008)ore 21.15: Osteria del Mare-Bagno Alcione (2007)ore 18.30: Punto Mare-Skikki Beach (2011)ore 18.30: Myriacae-Ginga Beach (2011)ore 19.15: Orsa Maggiore-Villa Gioietta (2011)Nella fan Page Facebookè possibile consultare i calendari completi di tutte le categorie.