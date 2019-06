Torneo Dei Bagni 2019, iniziato il conto alla rovescia

Manca poco alla partenza della kermesse giovanile che si partirà dopo la prima settimana del mese di luglio nei centri sportivi "Meeting Place" e "Calcetto il Lago". Il regolamento del torneo

Calcio Junior - Manca poco alla partenza del Torneo Dei Bagni 2019, kermesse giovanile che si prenderà il via dopo la prima settimana del mese di luglio e che abbraccia le annate che vanno dal 2005 al 2012.



Come la scorsa estate, le associazioni organizzatrici saranno Apuania Tornei, Sportivamente e Meeting Aquilotti e si giocherà in due centri sportivi che si divideranno le molte categorie, il "Meeting Place" dei Ronchi e il "Calcetto il Lago" di Marina di Massa. Al Meeting giocheranno i ragazzi nati dal 2005 al 2009 mentre al Lago i più piccoli del 2010, 2011 e 2012.



Ma entriamo nel dettaglio con iscrizioni e costi di tesseramento:



Costo di iscrizione: gratuito

Costo tessera per giocatore: 3 euro una tantum

Costo affiliazione per squadra: 5 euro una tantum

Idoneità medica sportiva agonistica obbligatoria (chi non ce l'ha è pregato di contattare gli organizzatori)



Date, giorni e orari



Come già anticipato il torneo prenderà il via dopo l'8 di luglio e vedrà la serata conclusiva il prima di ferragosto (le categorie dal 2005 al 2009 termineranno il 4 agosto). Nei prossimi giorni verranno confermati orari e giorni delle gare che si svolgeranno nei giorni infrasettimanali a nel tardo pomeriggio.



Per info e iscrizioni: Andrea 3296362483 - Pietro 3398446212 - Gianluca 3284638577