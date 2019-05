- Come ogni anno, anche questa volta la stagione più bella porterà con se l'inimitabile, manifestazione calcistica che abbraccia i mese di luglio e agosto, ormai diventato un appuntamento imperdibile per i giovani calciatori del comprensorio massese e versiliese.Come la scorsa estate, le associazioni organizzatrici saranno, in affiliazione con Csen e Acsi. Il torneo sarà aperto a tutti i ragazzi, dai più grandi ai più piccoli,, e a seconda delle categorie le gare verranno giocate o nel bellissimo manto erboso del(Poveromo-Ronchi) o nel centralissimo impianto sportivodi Marina Di Massa.Dopo una giornata sotto l'ombrellone con i propri amici e compagni di squadra, i ragazzi si sposteranno nei due vicini centri, per rappresentare il proprio stabilimento balneare nelle avvincenti gare che inizieranno dal tardo pomeriggio.Ancora da decidere la data di partenza, ma sicuramente la manifestazione inizierà in luglio e chiuderà nel mese successivo. Non mancheranno foto, video, interviste e ricchi premi per i partecipanti...A breve verrà pubblicato il regolamento ufficiale.Nella gallery le immagini dell'edizione 2018