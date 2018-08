- E' tempo di finali al, manifestazione calcistica giovanile organizzata dalla associazioni sportive, in affiliazione conDopo 3 settimane di autentiche "battaglie", dove i giovani campioncini hanno divertito tutti i presenti con bellissime partite, siamo arrivati all'epilogo di tre delle sei categorie che compongono l'entusiasmante kermesse. Domenica sera a partire dalle 19.30, presso il centro sporticodei fratelli Bellè, in campo 2009, 2008 e 2005.Ma andiamo per ordine e presentiamo ogni incontro:Proprio cosi, un vero e proprio derby quello che assegnerà il trofeo per la Categoria 2009 e come ogni derby che si rispetti non esistono pronostici ma se lo aggiudicherà chi avrà più voglia di lottare. Andiamo analizzare le squadre: al momento sembra che la Spiaggia Libera abbia qualcosina in più, anche se nella partita secca può succedere di tutto. Per di più il Punto Mare possiede dei giocatori che possono colpire in ogni momento, certo è che se i black riescono, come hanno fatto fino ad oggi, a tenere i ritmi alti è pressochè impossibile resistergli, anche perché tra le loro fila ci sono dei veri e propri "scugnizzi" da area di rigore. Vedremo domenica...Bellissima finale per la Categoria 2008 tra il Bagno Fifi (foto) e il Bagno Serena, due compagini cosi diverse fra loro ma capaci entrambe di eliminare le due favorite al titolo. Il Bagno Fifi, sempre ordinato in campo con ottime trame di gioco che difficilmente si fa trovare impreparato, forse la squadra più squadra di tutte, e il bagno Serena, capace di folate improvvise e di colpi di genio dei suoi interpreti più importanti. Sarà sicuramente una bellissima finale…Fin dalle prime battute sono sembrate le squadre più accreditate per la finalissima e in qualche modo il pronostico e stato rispettato, ma mentre il Baracchino Rosso ogni partita che ha disputato ha dimostrato il suo valore, il Miami ha fatto qualche passaggio a vuoto che ci ha lasciato un po perplessi, ma che sia una squadra di ottima levatura e con delle ottime individualità ne siamo più che convinti. Certo è che per battere questi neri ci vuole una prestazione super ma siamo convinti che il Miami abbia nelle sue corde la possibilità di giocarsela fino alla fine.Per quanto riguarda le altre categorie,il torneo è più che mai nel vivo e sta regalando emozioni su emozioni. Lunedi sera, presso ildi, si giocheranno le semifinali del: in campocontrocontro. Ancora un turno del girone all'italiana per ilche ha iniziato il torneo con una settiamana di ritardo, e 4 partite per il(unico Girone da 5 squadre), dove lasta facendo da padrona con tre vittorie su tre.Ai seguenti link tutti i tabelloni con risultati e classifiche aggiornate: