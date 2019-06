I piccoli labronici hanno battuto in finale il Tau Calcio dopo aver superato, nei quarti e semifinale, Pistoiese ed Empoli. Bene la Carrarese che raggiunge la semifinale

Calcio Junior - E’ terminato nella serata di domenica 9 giugno il prestigioso torneo ”Città di Massa - Luigina Morgillo”, kermessse di calcio giovanile professionista e non, categoria Esordienti Misti 2008, che durante il week ha attratto una grande cornice di pubblico presso il centro sportivo di Ricortola. Due giorni di calcio e divertimento che hanno reso tutti contenti, grazie alla magistrale organizzazione della società neroverde che nel corso delle sette edizioni si è sempre più perfezionata, facendo diventare il torneo uno dei più rinomati della Toscana.



Ad alzare la coppa al cielo è stato il Livorno che nella "finalissima oro" si è imposto per 3-0 sulla superlativa Tau Calcio. I piccoli labronici, dopo aver superato il girone eliminatorio di sabato, hanno battuto ai quarti di finale la Pistoiese (3-1) e in semifinale l’Empoli. Esaltante anche il percorso della Tau, squadra dilettante ma al pari delle professioniste in quanto a organizzazione e qualità, che nei quarti ha battuto niente meno che la Roma per ben 4-0 e in semifinale la Carrarese (2-0).



A far partire la domenica delle finali, con il discorso di rito, il presidente della delegazione provinciale FIGC Andrea Antonioli, mentre a fine torneo la ricca premiazione è avvenuta per mano del vice campione del mondo Roberto Mussi e del sindaco di Massa Francesco Persiani.



Di seguito tutte le gare dei quarti alla finalissima e i premi individuali di miglio portiere, capocannoniere e miglio giocatore.



GARE DEL MATTINO



Tabellone Principale



Spezia-Empoli 0-2

Livorno-Pistoiese 3-1

Tau Calcio-Roma 4-0

Lazio-Carrarese 1-2



Tabellone Bronzo



Semifinale: Capezzano-Viareggio 3-1

Semifinale: Turano-Ricortola 3-0

Finale ¾: Viareggio-Ricortola 2-1

Finale ½: Capezzano-turano 0-2



GARE DEL POMERIGGIO



Tabellone Argento



Semifinale: Spezia-Pistoiese 1-0

Semifinale: Roma-Lazio 2-0

Finale: Spezia-Roma 3-2



Tabellone Oro



Semifinale: Empoli-Livorno 0-2

Semifinale: Tau Calcio-Carrarese 2-0

Finale ¾: Empoli-Carrarese 5-1

Finalissima: Livorno-Tau Calcio 3-0



PREMI INDIVIDUALI



Consegnati da Roberto Mussi e dal Sindaco Persiani



Miglior portiere: Tavoni Gabriel (livorno)

Capocannoniere: Pucci Tommaso (Tau Calcio)

Miglio Giocatore: Pucci Tommaso (Tau Calcio)



La società Ricortola tiene a ringraziare, per l'importante aiuto nell'organizzazione del torneo, i sostenitori: Concessionaria Nani, Ageparc, Panificio Cagetti e AB Sport.