TM Academy, Ciavarella: `Vogliamo vincere tutti`

Grandi progetti dopo la fusione tra Turano e Academy Massa Montignoso. Lui e Corfù alla guida di una Ferrari chiamata Academy Turano Montignoso

Calcio Junior - Un progetto molto ambizioso. Così viene definita la fusione tra Academy Massa Montignoso e Turano dal neo presidente Gabriele Ciavarella (foto) che insieme a Emanuele Orazio Corfù, già presidente dell'Academy, ha creato il nuovo sodalizio destinato a diventare uno dei fiori all'occhiello del panorama calcistico giovanile dell'alta Toscana.



Turano Academy Montignoso, questo è il nome della nuova società che inaugurerà il nuovo stadio "Del Freo" alla Renella, oltre a potenziare quello di Turano: una struttura polivalente con un campo a 11 (lavori ripartiti e in fase di ultimazione), uno a 9, uno a 7 e due a 5, tutti rigorosamente in sintetico di ultima generazione, tra i due centri vicini di qualche chilometro, all'occorrenza integrati anche dai campi del Calcetto il Road. Un complesso da fare invidia alle migliori società professionistiche. Scuola Calcio e Settore Giovanile, tutte le categorie comprese tra il 2003 e il 2014, con già 300 bimbi destinati ad aumentare.



Di seguito le parole dello stesso Ciavarella: "Prima di tutto voglio fare un ringraziamento particolare a Fabio Marangon che purtroppo non farà parte della nuova realtà. Sicuramente senza di lui e del lavoro enorme che ha fatto non ci sarebbe potuto essere tutto ciò che abbiamo oggi. Il nostro è un progetto molto ambizioso, con Corfù mi sono trovato da subito bene e abbiamo già iniziato a lavorare per il futuro. Stiamo cercando di portare con noi come Direttore Generale Nicola Bertoni, professionista ex Venezia e Bologna e calciatore per molti anni, che affiancherà Jimmy Fialdini nella gestione, i quali avvieranno al più presto un casting per integrare e rinnovare il parco allenatori. Tutto sarà supervisionato col supporto dell'avvocato Mannella che sarà anche il punto di riferimento per i tornei (tra cui quello Internazionale). Abbiamo già 300 bimbi con una scuola calcio destinata a diventare Elite, quest'anno vogliamo vincere col 2005 per andare ai regionali e rinforzare tutte le squadre del Settore Giovanile, tramite il direttore sportivo Pucci che si sta adoperando per reperire forze nuove".



Al termine dell'intervento Ciavarella ha chiuso con il suo simpatico motto: "Forza TM Academy! Vogliamo vincere tutti!"