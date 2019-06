Tirrenia, si è concluso il `Memorial Ernesto Nicolini´´

Il torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Esordienti Misti (2007/2008) ha visto la presenza di varie formazioni toscane e liguri, tra cui Spezia e Entella. Vince il Pianazze

Calcio Junior - Si è concluso nella giornata di domenica 2 giugno il MEMORIAL ERNESTO NICOLINI, intitolato al storico presidente della Tirrenia 1973 che per 40 anni ha tracciato, dopo averla fondata, la strada della società dei Ronchi.



Il torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Esordienti Misti (2007/2008) ha visto la presenza di varie formazioni locali: ASD Tirrenia 1973, Sporting Pietrasanta, Poggioletto, Sporting Apuania, Pianazze, Academy Massa Montignoso, Versilia , San Marco e impreziosito dalla partecipazione dello Spezia Calcio ed Entella Chiavari.



Alla fine delle due giornate divertenti e scoppiettanti, il trofeo lo ha alzato al cielo il Pianazze consegnato al capitano direttamente dal Sindaco di Massa Francesco Persiani e da Nicolini Adriano.



Sono stati inoltre assegnati i seguenti premi individuali:



Il capocannoniere è stato vinto con 5 reti da Sita’ Cristian (ASD Tirrenia 1973) consegnato dal Presidente Figc Massa Carrara Antonioli Andrea.



Miglior Giocatore attribuito a Svietkin Tomas (Entella Chiavari) consegnato dal Sindaco Persiani Francesco .



Miglior Portiere assegnato a Semeraro Davide (Spezia Calcio) consegnato dall’Assessore allo Sport Balloni Paolo .



Al Sindaco e’ stata consegnata dal figlio Cesare (Vice Presidente) una targa a ringraziamento per la presenza nonostante i numerosi impegni.



Un targa di ringraziamento consegnata anche a Daniele Carmassi dal Responsabile Scuola Calcio Buono Simone per l’enorme disponibilità mostrata nell’organizzazione della manifestazione.



La società gialloblu ha voluto riservare un ringraziamento speciale al Presidente Figc Antonioli Andrea, all’Assessore allo Sport Balloni Paolo, all’attuale Patron dell’ASD Tirrenia Tartarini Andrea, al fondatore del Memorial Umberto Tenerani (palesemente commosso in Tribuna) , a tutte le Società partecipanti, ai genitori , a tutte le persone che hanno collaborato, ma soprattutto a loro, i soli e veri protagonisti, i "ragazzi", che come sempre hanno reso queste due giornate indimenticabili.