Tirrenia, Parma Summer Camp: aperte le iscrizioni

Calcio Junior - Manca poco al termine delle iscrizioni al Parma Summer Camp, compus estivo organizzato dalla Tirrenia 1973 per tutte le categorie che vanno dal 2006 al 2013. Infatti il 10 giugno è l'ultimo giorno utile per iscriversi al campus, a numero chiuso di massimo 35 partecipanti, che si svilupperà nelle prime tre settimane di luglio.



Sono previsti più pacchetti, sia part time che full time con possibilità di fermarsi a pranzo, intrattenimento e animazione, esercitazioni mattutine e sfide pomeridiane già programmate per tutte e 3 le settimane, redatte dallo Staff Tecnico Parma Calcio 1913. Naturalmente oltre a redarle lo staff tecnico Parma Calcio 1913 sarà presente in tutte le sedute. A seconda del pacchetto, ogni partecipante sarà omaggiato con il kit di allenamento Errea (pantaloncini, maglia e calzettoni) e il kit Crociato Errea (maglia crociata e pantaloncino).



Una bella iniziativa da parte della società Tirrenia 1973 che conferma la buona ed efficace collaborazione con la società di Serie A Parma Calcio 1913.



Per info e prenotazioni: Simone Buono 329 9585194



Facebook: ASD tirrenia 1973 - Ronchi Summer Camp