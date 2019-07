Summer Champions League, ospiti Maccarone e Tavano

Calcio Junior - Siamo arrivati alle battute conclusive della 5° edizione della Summer Champions League organizzata da Alessandro Luciani e il Global Luni sport presso il centro sportivo di Castelnuovo Magra (SP).

Un'edizione da record con ben 41 squadre e un totale di 150 partite giocate in poco più di un mese.



Siamo giunti alle semifinali di ritorno dove i giovani campioni che indossano le maglie delle più note squadre Italiane, Inglesi, Spagnole e molte altre, si scontreranno per accedere alle ambite finali che prenderanno il via Mercoledi 31 con l'annata 2007 e proseguiranno Venerdì 2 Agosto con i 2008, Sabato 3 con i 2009 e Domenica 4 con la grande chiusura nei 2010.



Ma la grande sorpresa per tutti i bimbi ci sarà sicuramente domani sera, perchè dopo la visita di "Giulio Maggiore" dello Spezia Calcio, saranno Big Mac e Ciccio Tavano (i due giocatori della Carrarese che hanno vestito, oltre la maglia azzurra, quella di molte squadre di Serie A) a salutare e regalare gadget ai piccoli giocatori, un'esperienza che ricorderanno per sempre. L'appuntamento è per domani sera a partire dalle ore 20.