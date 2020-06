Calcio Junior - Dopo il lockdown che ha bloccato tutto il movimento calcistico dal marzo scorso c’è tanta voglia di rimettersi i guanti. Per la fortuna dei giovani portieri è in programma anche questo agosto lo stage per portieri "Imparando E.Q Versilia 2020".



La settimana di allenamenti, organizzata da Lorenzo Fattori (ex portiere, allenatore portieri professionista e docente presso la scuola allenatori del settore tecnico di Coverciano), Federico Ruini (ex portiere, allenatore in prima e allenatore portieri di squadre professionistiche e serie D) e Marco Passavanti (ex portiere e adesso allenatore portieri diplomato col massimo dei voti al corso F.I.G.C), si svolgerà presso il nuovissimo centro sportivo “ M.Pedonese” di Pietrasanta, in via G.Leopardi.



Il periodo stabilito è l’ideale per riavvicinarsi e prepararsi alla nuova stagione, difatti ad esclusione di ferragosto, si andrà in campo tutta la settimana: da lunedì 10 a venerdì 14, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



Per informazioni più dettagliate contattare: Lorenzo Fattori al 3485480702, Marco Passavanti al 3405250675, Federico Ruini al 3478798537