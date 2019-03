Solidarietà, D.B. Fossone ha scelto l´Ouvo Ant

Progetti di prevenzione oncologica ed attivazione dell'assistenza socio sanitaria domiciliare gratuita e certificat

Calcio Junior - Si informa che la società Don Bosco Fossone ha partecipato con entusiasmo ed interesse alla campagna nazionale di raccolta fondi della Fondazione ANT "In mezzo a tante uova, scegli quello ANT" a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica ed attivazione dell'assistenza socio sanitaria domiciliare gratuita e certificata, per il benessere globale del malato e di chi gli sta accanto.



La società giallorossoblu ha tenuto a ringraziare la delegata Mariagrazia Menconi per l'opportunità di poter contribuire all'iniziativa.



PER INFO:

Mariagrazia Menconi • Delegata Massa Carrara - Lucca

Fondazione ANT Italia ONLUS

t. +39 0585 040532

e. mariagrazia.menconi@ant.it | w. ant.it

a. Via San Remigio di Sotto 16 - 54100 - Massa Carrara