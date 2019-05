Sold out il Campus estivo della Carrarese

Quest'anno l'attività sportiva estiva relativa ai giovani calciatori si svolgerà presso il centro sportivo di Fossone e non allo Stadio dei Marmi a causa delle ormai note vicende di agibilità dell'impianto.

Calcio Junior - Un successo oltre le piu' rosee aspettative. Si vive di Carrarese anche in prospettiva estiva. Si è infatti registrato un vero e proprio boom di iscrizioni e sold out per il camp estivo azzurro che partirà a metà del mese di giugno e che di fatto ha quasi raddoppiato i numeri dello scorso anno. Quest'anno l'attività sportiva estiva relativa ai giovani calciatori si svolgerà presso il centro sportivo di Fossone e non allo Stadio dei Marmi a causa delle ormai note vicende di agibilità dell'impianto.



Le parole del responsabile organizzativo Carrarese Calcio Lorenzo Giannotti



Lorenzo ieri sono chiuse ieri le iscrizioni, come sono andate quest'anno ?



Beh, direi molto molto bene. Abbiamo ben 230 bimbi iscritti nelle 4 settimane dal 17 giugno al 13 luglio, contro i 125 iscritti lo scorso anno, questo significa che l'anno scorso abbiamo lavorato molto bene. Per noi è un'immensa soddisfazione. Premiatio per la scorsa stagione e nuovi arrivi che ci danno fiducia.



Quali saranno le novità quest'anno?



Innanzitutto il camp verrà svolto nel nostro centro sportivo a Fossone, non più allo stadio per le problematiche legate al l'agibilità e i ragazzi andranno ben due volte all'Hotel Residence Italia a Luni Mare invece di una come lo scorso anno dove faranno anche attività in piscina.

Per il resto lavoreremo molto sulla tecnica individuale e sul divertimento cosa fondamentale per un bimbo che molto spesso si dimentica.



Lo staff sarà lo stesso ?



Certo, squadra che vince non di cambia. Ci saranno tutti i ragazzi dello scorso anno, Elisa, Alessia, Giacomo, Luca, Fabio, Filippo, Gabriele, Daniele e Gianluca.



Quindi appuntamento al 17 giugno ?



Senz'altro, permettetemi però di ringraziare il Presidente Giulio Dell'amico, Iacopo Pasciuti, Stefania, Marco, e i nostri responsabili Gemignani, Piccotti e Frediani, senza i quali non avremo potuto organizzare nessun campus.



Nicola Morosini