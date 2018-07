Scuola Calcio, un `Cobra` a Ricortola

Davide Lorenzetti è il nuovo Responsabile Tecnico dei neroverdi e Maestro di Tecnica sul singolo giocatore

Calcio Junior - C'è un "Cobra" in Via Delle Pinete, ma niente allarmismi non è velenoso. Si tratta del nuovo Responsabile Tecnico della Scuola Calcio del Ricortola, tale Davide Lorenzetti.



Noto allenatore delle giovanili ed ex calciatore a cui fu affibbiato il "temuto" soprannome, per la sua rapidità, di pensiero e di giocata, negli spazi corti e per il suo cinico tempismo nell'attaccare l'avversario, ai tempi in cui vestiva maglie importanti come Castelnuovo Garfagnana, Tutto Calzature, Sarzanese, Querceta e molte altre. Finito col calcio ha intrapreso la carriera da allenatore nelle giovanili con ottimi risultati sin dai primi anni, tanto da arrivare ad allenare da subito in società come Margine Coperta, Spezia, Carrerese, Massese e da ultimo Lido di Camaiore.



Da questa stagione ha deciso di cambiare ed ha accettato la proposta del Ricortola, società gemellata con l'Empoli FC, di essere il Responsabile Tecnico, ruolo fondamentale di coordinazione e raccordo tra i vari allenatori, in stretto rapporto e sinergia con la prestigiosa società di Serie A. Oltre a questo il "Cobra" avrà lo specifico ed inedito compito di appoggio ai vari allenatori come Maestro di Tecnica per i bimbi che iniziano a giocare, col fine di migliorare la tecnica dei singoli giocatori che hanno bisogno di perfezionarsi e velocizzare così l'inserimento nei gruppi che sono un po più avanti.