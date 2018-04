Scuola Calcio, 4 `leoncini` dell´Atletico alla Fiorentina

Grande festa in casa Atletico Carrara per questo importante trasferimento

Calcio Junior - Si festeggia in casa Atletico Carrara per un nuovo record raggiunto dalla società marmifera. Infatti la notizia è ormai ufficiale: ben quattro "leoncini" la prossima stagione approderanno alla Fiorentina. Si tratta dei 2010 Alessandro Barbieri e Niccolò Tartarelli, e dei 2009 Diego Veraldi e Diego Luzzoli, quest'ultimo figlio del forte attaccante della prima squadra Elia.



Complimenti dunque alla società e in particolare alla Scuola Calcio, diretta magistralmente dal responsabile Fabrizio Marselli (foto), per aver preparato preparato al meglio i 4 ragazzini, tramite gli allenatori delle due categorie in questione, cioè Salvatore Avallone per il 2009 e Francesco Galli e Isabella Tongiani per il 2010. Veramente un risultato eccellente per la "cantera" marmifera, tanto che 4 trasferimenti così importanti nella stessa stagione sono un caso veramente raro.



Un in bocca al lupo da parte della redazione di Calcio Massa Carrara ai bimbi e alle famiglie per questa nuova avventura.