San Marco, volano le giovanili

Calcio Junior -

Un weekend da incorniciare quello appena concluso per il settore giovanile della San Marco Avenza.



Vittoriose infatti tutte le squadre ad undici rossoblu , in alcuni casi ribaltando il pronostico . La Juniores Regionale di Frediani vince il derby casalingo contro la Massese per 3 a 2 e soprattutto offre una prova davvero convincente. Due nette vittorie nelle categorie Allievi. Il 2003 di Ivano Gigli supera per 4 a 1 l'Atletico QM e resta in scia di Seravezza, Ghiviborgo e Folgor Marlia . Benissimo anche il 2004 di Paolo Braida che si impone in goleada a Viareggio contro lo Juventus club e tallona ad un punto il Seravezza capoclassifica.



L' impresa della giornata è senza dubbio quella dei Giovanissimi Regionali 105 che al Paolo Deste battono il Capostrada , prima della gara ad Avenza capolista indiscussa del campionato con 7 vittorie su 7 incontri. La rete decisiva realizzata da parte di Leonardo Caro. Blitz esterno infine anche per i Giovanissimi B 2006 di Bennati a Pontremoli , 2-1 il punteggio. e la consapevolezza che la squadra per i regionali del prossimo anno sia gia quasi pronta.



NM