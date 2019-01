San Marco juniores, una boccata d´ossigeno

I rossoblu di Frediani superano per tre a uno il Rinascita Doccia e salgono a quota 12

Calcio Junior -

SAN MARCO AVENZA-RINASCITA DOCCIA 3-1

SAN MARCO AVENZA: Mallegni, Geloni, Busnelli, Micheloni, Mazzolini, Fruzzetti, Bernuzzi, Freschi, Kante, Chelotti, Patanè. A disp. Lombardo, Biselli, Piccini, Giudici, Carnaccioli, Galassi, Dell'Amico, Petrucci, Giromini. All. Frediani.

RINASCITA DOCCIA: Giuntini, Nistri, Grassi, Mazzanti, Corti, Ceccarelli, Danti, Fabbroni, Franceschini, Capretti, Ehnaire.A disp. Hezami, Pesciolini, Musolesi, Nencini, Burresi, Baragli. All. Fiorentino.

ARBITRO: Loum di Carrara.

RETI: Freschi (2), Patanè



Vittoria preziosissima per la San Marco juniores regionale. I rossoblu di Gabriele Frediani tornano alla vittoria dopo due mesi e tornano in corsa per la corsa alla salvezza. Primo tempo concluso in parità per uno ad uno con gol di Freschi e pareggio ospite Ancora Freschi nella ripresa e Patanè regalano la vittoria e d i tre punti, Nel finale Patanè fallisce anche un calcio di rigore.