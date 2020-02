San Marco juniores sull´ottovolante

Calcio Junior - Continua a volare la San Marco juniores regionali. Gli under 19 rossoblu di mister Gabriele Frediani inanellano la loro ottava vittoria consecutiva e si piazzano a quota 41 punti al terzo posto solitario scavalcando proprio l'Atletico Lucca battuto a domicilio per due a uno grazie alle reti di bomber Michelucci (foto) e Tioli. Una gara giocata davvero molto bene dai rossoblu dio fronte ad una delle migliori formazioni del girone. Mazzolini e compagni sono scesi in campo senza alcun timore imponendo il gioco e portandosi sul doppio vantaggio prima del gol lucchese che comunque non ha influito sul risultato finale.



Il tabellino del match



ATLETICO LUCCA 1-2 SAN MARCO AVENZA

ATLETICO LUCCA: Discini, Lena, Romani, Baroncelli, Burgalassi, Donati, Grazzini, Bertolozzi, Novaje, Giuliani, Michelini. A disp. Tocchini, Amato, Di Girolamo, Fascetti, Giannoni, Khaoka, Medorj, Petrio.

SAN MARCO AVENZA: Pallai, Piccini, Busnelli, Biselli, Mazzolini, Davitti, Tornari, Babbini, Boemio, Tioli, Santucciu. A disp. Lombardo, Barontini, Krupenko A, Mazzei, Dell'Amico, Bourhila, Krupenko D, Chelotti, Michelucci. All. Frediani.

ARBITRO: Gambardella di Lucca.

RETI: Michelucci, Tioli, Donati.



_____________

ennemor