Calcio Junior -

Dopo due sconfitte consecutive in casa San Marco juniores regionali c'è estremamente bisogno di tornare ai risultati positivi.

I rossoblu di mister Gabriele Frediani saranno di scena domani pomeriggio (ore 16) sul terreno del Montecatini. Per i rossoblu un'occasione da non perdere per ricominciare a far punti e risalire la china di una classifica non esaltante al momento con otto punti in sette partite disputate.



Il direttore di gara del match tra Valdinievole Montecatini e San Marco Avenza sarà il signor Luca Romano della sezione Aia di Pistoia



